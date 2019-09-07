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ЖКХ и благоустройство Общество

В Самаре торжественно открыли Крымскую площадь

САМАРА. 7 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В субботу, 7 сентября, в 11:00, в Самаре открыли обновленное общественное пространство — Крымскую площадь (в границах улиц Урицкого, Мечникова и пр. Карла Маркса), благоустроенную в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда" федеральной программы "Формирование комфортной городской среды".

Фото: пресс-служба правительства Самарской области

Новая площадь стала подарком горожанам ко Дню города: за обустройство именно этого пространства ранее проголосовали сами самарцы во время рейтингового опроса по отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в 2019 году.

Всего в регионе к концу года должны преобразиться 120 общественных пространств, четыре из них — в Самаре. Помимо Крымской площади, это бульвар Металлургов, территория около храма Кирилла и Мефодия, и сквер им. В. И. Фадеева. Все эти объекты для реконструкции выбрали жители городов и районов Самарской области по результатам мартовского рейтингового голосования.

Дизайн-проект комплексного благоустройства Крымской площади подчинен единой концепции и выдержан в тематике полуострова Крым. Так, на площади появились стилизованные архитектурные объекты "Ротонда" и "Маяк".

Работы по проекту "Крымская площадь" выполнены за счет федерального бюджета, бюджета Самарской области и бюджета Самары на общую сумму 56,37 млн рублей. В частности, здесь построили тротуары  из плиточного покрытия (с заменой бортового камня), пешеходные ограждения, уложили рулонный газон с автополивом, высадили цветы. В сквере появился  сухой фонтан, фонари, построены арт-объекты "Фороссийский Маяк" и "Ялтинская Ротонда", выложено мозаичное панно в виде карты крымского полуострова.

К обновлению территории власти подошли комплексно — привели в порядок фасады зданий вокруг площади, снесли ветхое жилье, появилась новая проезжая часть. Территория, которая была заброшена на протяжении десятилетий, получила мощный импульс развития. На площади высадили  более 200 новых деревьев и кустарников: липу, иву, остролистный клен, ель, можжевельник и другие. Украсила территорию живая изгородь — из кизильника.

"Крайне важно, что Крымская площадь теперь соответствует своему названию. Когда-то я принимал решение о ее переименовании в честь знаменательного события — воссоединения Крыма с Россией. Но площадь тогда была не в том состоянии, которым можно было гордиться. Сегодня давняя задумка реализована. Площадь с элементами Крымской архитектуры действительно возвращает нас в те знаменательные события новейшей истории России. Она радует людей своим внешним видом, комфортным пребыванием здесь, — отметил Дмитрий Азаров, который незадолго до открытия проинспектировал завершение работ по благоустройству площади. — Благодаря национальному проекту, инициированному президентом нашей страны Владимиром Путиным, преображаются города и села и в Самарской области, и по всей стране. Масштаб преобразований впечатляющий: такого масштабного благоустройства в нашем регионе не было никогда".

Благоустройство этой общественной территории проводилось и с учетом другого значимого события — открытие рядом с "Крымской площадью" осенью 2019 г. Шестого кассационного суда общей юрисдикции. Напомним, знаковое решение было принято на самом высоком уровне благодаря усилиям главы региона.

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