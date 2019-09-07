"Космический" сквер открыли в Самаре в день города

В рамках празднования Дня города 7 сентября в Самаре торжественно открыли новое общественное пространство — сквера имени Фадеева.

Сквер расположен возле дома № 1 на пр. Ленина, где долгое время жил легендарный конструктор ракетной техники, генеральный директор ЦСКБ-Прогресс Д. И. Козлов. Поэтому для решений по обустройству сквера выбрали космическую тему. Ремонт длился около трех месяцев. За это время место приобрело новый вид.

Общая площадь сквера составляет около 20 тыс. кв. метров. Здесь появились современные скамейки, навесы от солнца, урны, на пешеходных дорожках смонтировали плитку, настелили рулонный газон с автополивом, оборудовали общественный туалет.

Были высажены более 30 деревьев и 700 кустарников, появились так называемые эко-дорожки. Клумбы в виде кругов, использование белого декоративного камня в украшении ландшафта создают в сквере космическую обстановку.

Продолжает космическую тему уникальный детский городок с луноходами, ракетами и другими тематическими объектами.

Сквер по праву можно назвать не только космическим, но и спортивным. Здесь оборудованы разные спортивные площадки: хоккейная коробка, теннисная, волейбольная и баскетбольная площадки, установлены тренажеры под открытым небом и уложена современная беговая дорожка с литым резиновым покрытием.

Примечательно, что знаковое место преображается в год 100-летия со дня рождения легендарного директора ЦСКБ "Прогресс" Дмитрия Ильича Козлова. Под его личным руководством и был заложен сквер. В марте 2019 г. это общественное пространство стало лидером рейтингового голосования по определению приоритетов благоустройства.

Дополнительное финансирование на реконструкцию крупных городских объектов было получено с началом реализации серии нацпроектов, инициатором которых является президент Российской Федерации Владимир Путин. Ход исполнения работ по нацпроектам в регионе контролирует лично губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.