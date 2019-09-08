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Общество

Самарцы возложили цветы к памятнику Григорию Засекину

САМАРА. 8 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В воскресенье, 8 сентября, в день 433-летия Самары первые лица региона, почетные граждане города и области, а также руководители крупных предприятий возложили цветы к памятнику основателю города Григорию Засекину на второй очереди набережной.

Фото: пресс-служба правительства Самарской области

Возложение цветов к памятнику первостроителю Самары — это не просто традиция, а дань уважения всем землякам, которые проявили себя на благо самарской земли.

"Уже пятый год существует традиция в этот день приходить сюда и возлагать цветы у памятника первостроителя, воеводы города Самары Григория Засекина. Я очень рад, что мы, продолжая претворять в жизнь решения, которые городское сообщество долгое время хотело реализовать, устанавливаем памятники великим людям, нашим землякам, которые проявили себя в труде, творчестве, совершили ратные подвиги, оставили след в памяти поколений", — отметил на церемонии губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. В 2019 г. в столице региона установили памятники Петру Алабину и композитору Дмитрию Шостаковичу.

"Самара точно не город, который не помнит своего родства! Отдавая дань уважения великим предкам, сохраняя память и благодарность о них в своих сердцах, мы строим будущее! Уверен: двигаясь такой дорогой, мы обязательно добьемся успехов, новых этапов процветания и развития Самары и Самарской области", — подчеркнул глава региона.

По словам губернатора, Григорий Засекин и сегодня является олицетворением служения отечеству, патриотизма. "В его руках святая хоругвь. И это подчеркивает, что дела на самарской земле делаются праведные, богоугодные", — отметил Дмитрий Азаров.

Председатель Самарской губернской думы, академик РАН, почетный гражданин Самары и Самарской области, президент СамГМУ Геннадий Котельников напомнил, что через несколько дней исполняется пять лет, как памятник стоит на набережной, и вспомнил историю его создания.

"В то время Дмитрий Игоревич был главой города, я пришел к нему по какому-то вопросу, шло заседание комиссии, которая принимала решение по эскизу этого памятника. Он меня пригласил на него. Мы независимо друг от друга выбрали этот вариант скульптора Карена Саркисова", — рассказал он. По словам Геннадия Котельникова, скульптура стала украшением города и его знаковым местом.

"Памятник основателю нашего города расположен в самом его сердце, я знаю, что каждый самарец может часами рассказывать о нашей красивейшей набережной и о любимой реке Волге. В Самаре живут очень талантливые и целеустремленные люди, и это основное достояние города", — отметила глава Самары Елена Лапушкина.

Жительница Самары Ольга Кулуева не первый раз приходит на церемонию. "Я не коренная самарчанка, но долгие годы живу в этом замечательном городе и он стал для меня родным. Поэтому, мне всегда приятно возложить цветы к памятнику человеку который основал и построил Самару", — пояснила она.

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