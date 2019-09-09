Самара отметила День города

В воскресенье, 8 сентября, в Самаре отметили 433-летие города. В этом году в течение трех дней, с 6 по 8 сентября, народные гулянья с концертами, спортивными соревнованиями и развлечениями для детей и взрослых проходили в парках и на площадках всех районов города.

В пятницу, 6 сентября, на склоне площади Славы отгремел фестиваль "Самара open jazz". В концерте приняли участие государственный камерный оркестр джазовой музыки имени Олега Лундстрема (Москва), музыканты джазовой студии "Движение", джаз-квартет Григория Файна, джазовый оркестр Республики Татарстан, одна из лучших джазовых певиц России певица Мариам Мерабова, группа LRK — трио (Москва).

В субботу, 7 сентября, в городе прошел фестиваль студентов Самарской области "Мы — будущее России". Студенты региона представили новые достижения и уникальные разработки в науке, творчестве, спорте, а также свои образовательные учреждения. Кроме того, все пришедшие смогли принять участие в квесте "Посвящение в студенты", розыгрыше призов.

В тот же день на площади им. В. В. Куйбышева, в сквере на пересечении улиц Красноармейской и Галактионовской, был открыт памятник композитору Дмитрию Шостаковичу работы скульптора Зураба Церетели. Там же, на площади, состоялся фестиваль классической музыки "Седьмая симфония", на котором выступили солисты Большого театра Ольга Селиверстова, Юлия Мазурова, Мария Лобанова, Константин Шушаков и Бехзод Давронов, хоровые коллективы, академический симфонический оркестр Самарской государственной филармонии.

Заключительный день праздника получился не менее насыщенным. Днем гости и жители города смогли вдоволь посмеяться на молодежном КВН-марафоне "Я люблю Самару" в Струковском саду и поучаствовали в интерактивных, спортивных, творческих площадках, а также активно сдавали нормы ГТО.

В Летнем театре прошел концерт детских творческих коллективов, а также студентов, участников и лауреатов фестивалей "Веснушка" и "Студенческая весна". Любители сладкого смогли побаловать себя на набережной, где состоялся шоколадный праздник от компании "Нестле Россия".

Кульминацией Дня города стал большой концерт на площади Куйбышева. Для самарцев выступили такие российские звезды, как Денис Клявер, Зара, Александр Иванов, группы "Рондо" и "Синяя птица". Хедлайнером концерта стал поп-певец Дима Билан.

Всех самарцев с праздником поздравил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров: "Я от всей души поздравляю с днем рождения родного, любимого города Самара, историей которого мы гордимся, память о подвигах которого мы свято храним в своем сердце, который по-настоящему устремлен в космическое будущее".

Глава региона поблагодарил всех жителей областной столицы за вклад в развитие и процветание города. Празднование Дня города завершилось грандиозным салютом.