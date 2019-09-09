В "Кошелев-проекте" в Калуге построят храм

7 сентября в "Кошелев-проекте" в Калуге прошел День микрорайона, который посетили несколько десятков тысяч человек. Жителей со сцены поздравили с праздником губернатор Калужской области Анатолий Артамонов и председатель совета директоров строительной корпорации "Кошелев" Владимир Кошелев.

В ходе рабочей Анатолия Артамонова, Городского головы города Калуги Дмитрия Разумовского, председателя совета директоров строительной корпорации "Кошелев" Владимира Кошелева и иерея Калужской Епархии Дмитрия Новикова было принято важное для жителей микрорайона решение о возведении на территории микрорайона православного храма.

Как сообщает пресс-служба правительства Калужской области, в ходе встречи был определен участок, который после завершения строительства будет передан в собственность Калужской епархии.

Сейчас на территории района "Кошелев-проект" в Калуге живут свыше 26 тысяч человек, большинство из них — молодые семьи. По словам губернатора Анатолия Артамонова, жители района хотят, чтобы здесь был настоящий храм, который сможет вместить гораздо больше верующих, чем ныне действующая домовая церковь. "Мы с удовольствием поддержали эту инициативу", — подчеркнул губернатор.

На территории "Кошелев-проекта" в Самаре действует Храм Сретения Господня, который был также построен по просьбе жителей.