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ЖКХ и благоустройство Общество

Возле гостиницы "Моя" планируют построить надземный пешеходный переход

САМАРА. 10 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре могут построить надземный пешеходный переход через Московское шоссе в районе гостиницы "Моя", сообщает пресс-служба мэрии города. Этот и другие вопросы благоустройства стали главной темой еженедельного рабочего совещания под руководством главы Самары Елены Лапушкиной.

Помимо этого, в Красноглинском районе укрепят несколько склонов на Красноглинском шоссе.

В Кировском районе в следующем году приведут в порядок озеро у стадиона "Самара-Арена" и систему водоотведения из подземного пешеходного перехода.

В Октябрьском районе завершат работу по замене ограждений автостоянок и строительных площадок, на трех объектах из пяти работы уже выполнены, и заменят баннер на "Фабрике-кухне".

На пересечении Московского шоссе и пр. Кирова восстановят поврежденную плитку. В Самарском районе также восстановят тротуарную плитку и асфальт в рамках гарантийных обязательств на ул. Куйбышева.

Кроме того, во всех районах города продолжается и работа по пресечению расклейки объявлений в неустановленных местах. Чтобы избежать нарушений, городские власти рассмотрят возможность установки дополнительных информационных стендов для рекламы и объявлений.

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