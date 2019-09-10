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Строительство Строительство и недвижимость

Владимир Кошелев на встрече с Виталием Мутко внес предложения по развитию строительной отрасли

САМАРА. 10 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Москве прошла встреча представителей строительной отрасли с заместителем председателя Правительства РФ Виталием Мутко. Предложения, посвященные повышению эффективности работы с использованием эскроу-счетов, высказал член Координационного совета, председатель комитета по строительству "Деловой России" Владимир Кошелев, который имеет большой опыт успешной реализации проектов жилищной застройки в регионах и строительства гостиничных проектов.

Встреча была посвящена двум важнейшим темам — переходу на проектное банковское финансирование с использованием счетов эскроу и достройке проблемных объектов на территории субъектов РФ. Изменения в законодательстве в связи с переходом на проектное финансирование, которые произошли 1 июля 2019 года, коснулись и такого востребованного сегмента рынка, как апартаменты. Владимир Кошелев озвучил проблематику привлечения средств граждан к покупке апартаментов. Он отметил, что существует неоднозначное прочтение положений закона о возможности заключения договоров долевого участия в отношении апартаментов по старой схеме при условии отчислений взносов в Фонд защиты прав дольщиков. "В связи с этим необходимы разъяснения Минстроя России", — предложил Владимир Кошелев.

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