Около ТЦ Мега пройдет фестиваль уличной еды "Ярмарка Вкусов"

В субботу, 14 сентября, с 12:00 на парковке торгового центра МЕГА стартует фестиваль уличной еды "Ярмарка Вкусов".

Более 20 представителей самарского стрит-фуда познакомят всех желающих с кулинарными трендами, раскроют секреты избранных рецептов и представят свою популярную еду: барбекю, сочные бургеры, авторские хот-доги, горячую пиццу и супер десерты. В ТЦ появится фуд-холл, где можно будет приобрести продукцию под брендом "Самарский продукт".

Организаторы фестиваля предлагают примерить на себя роль настоящего гурмана, пройдя бесплатный курс в Школе дегустатора, поучаствовать в семейной кулинарной эстафете, а также научиться готовить новые блюда на мастер-классах.

На специальной "Арбузной площадке" появятся угощения — пять тонн сладких сочных арбузов. Также гости смогут принять участие в арбузном боулинге, овладеть искусством карвинга на арбузах, сделать селфи в арбузной фотозоне. Предъявители чека на покупку от 500 руб. в любом магазине торгового центра, совершенную в этот день, получат в подарок целый арбуз.

Музыкальную программу фестиваля представят инди-команда "Ватерфолс" и кавер-группа "Милкшейк". Хедлайнером "Ярмарки вкусов" станет любимая самарцами группа "Борис Грим и Братья Грим".

Вход свободный.









