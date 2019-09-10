Опозорил в Instagram: самарец стал фигурантом уголовного дела за массовую рассылку фото

Самарец стал фигурантом уголовного дела, после того как разослал фотографии своей бывшей девушки в Instagram.

По данным источников в правоохранительных органах, такое решение он мог принять после очередной ссоры с экс-возлюбленной.

В прокуратуре Промышленного района Самары рассказали, что девушка подобного жеста не оценила (сотрудники ведомства не уточняют, были ли фото интимного характера) и написала на парня заявление.

В итоге в одном из подразделений регионального Следственного комитета возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 137 УК РФ ("Нарушение неприкосновенности частной жизни"), которая предусматривает штраф до 200 тыс. рублей, обязательные, исправительные или принудительные работы или даже до двух лет лишения свободы.