На заседании областного правительства обсудили изменения в законопроекты

В среду, 11 сентября, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров провел расширенное заседание регионального правительства. Члены кабмина обсудили проекты изменений в ряд законодательных актов, которые в ближайшее время будут вынесены на рассмотрение в губернскую думу. Речь шла об обеспечении медикаментами, развитии ЖКХ, пользовании платными автодорогами, а также предоставлении бюджетных кредитов муниципалитетам.

В начале заседания губернатор вручил удостоверение председателя правительства Виктору Кудряшову. Напомним, вчера его кандидатура была согласована депутатами губернской думы, соответствующее распоряжение уже подписано главой региона.

"Виктор Владиславович, еще раз хочу искренне пожелать вам успехов, тем более, что успехи у нас общие, на всю нашу команду. У нас никаких передышек, мы работаем в режиме полной мобилизации. И этот темп сейчас задан реализацией нацпроектов, инициированных президентом страны Владимиром Владимировичем Путиным", — сказал Дмитрий Азаров.

Как отметил глава региона, скоро завершится первый год реализации нацпроектов, и к этой "контрольной точке" всем ведомствам необходимо подойти со 100% готовностью: "К итогам года мы должны с результатами, которые оценят жители Самарской области. Это позволит нам создать прочную основу для дальнейших достижений, получения дополнительных средств из федерального бюджета, привлечения средств из внебюджетных источников, в том числе инвестиций", — обратился Дмитрий Азаров к членам правительства.

Министр здравоохранения Самарской области Михаил Ратманов предложил вынести на рассмотрение депутатов вопрос, связанный с изменениями регионального закона об обеспечении наркотическими средствами и психотропными веществами учреждений здравоохранения.

Сейчас в соответствии с федеральным законодательством действует государственная монополия на отдельные виды деятельности, связанные с оборотом наркотических средств и психотропных веществ. В Самарской области таким предприятием-монополистом является "Самарафармация", но договор на закупку средств с ним может быть заключен только после проведения процедуры торгов.

"Анализ закупок показывает отсутствие конкуренции, а закупки признаются несостоявшимися в связи с подачей заявки одним участником — "Самарафармацией". При этом учреждения несут временные затраты, а также расходы, связанные с проведением процедур закупок, — пояснил министр. — Законопроектом предлагается наделить полномочиями единственного исполнителя на оказание данных услуг "Самарафармацию", что позволит повысить эффективность расходования бюджетных средств и качество оказания медицинской помощи оперативного обеспечения такими препаратами".

Глава региона и члены правительства поддержали законодательную инициативу.

Еще один законопроект правительства связан с установкой предельного значения платы за проезд по платным дорогам общего пользования. Пока в области нет ни одной платной автодороги, но установление предельной оплаты необходимо для того, чтобы у концессионера не было возможности завышать стоимость проезда.

В соответствии с законопроектом, максимальный размер платы за проезд для легковых автомобилей будет составлять 2 руб. 10 копеек за 1 км, для среднегабаритных транспортных средств — 4 руб. 10 копеек, а для грузовых — 12 руб. 30 копеек. Данный законопроект также будет направлен в губдуму без поправок правительства.