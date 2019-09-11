В музее Эльдара Рязанова стартует серия лекций "История одного фильма"

В Музее Эльдара Рязанова (ул. Фрунзе, 120) в Самаре 12 и 26 сентября, а также 17 и 31 октября, в 19:00, состоится лекторий "История одного фильма", посвященный творчеству режиссера, давшего имя музею.

12 сентября — посетителей ждет лекция "Девушка без адреса" и мифология труда при социализме". Фильм "Девушка без адреса", несмотря на зрительский успех в год выхода (1958), со временем затерялся на фоне более популярных работ Рязанова. Но спустя 60 лет эта картина неожиданно смотрится как актуальный взгляд на феномен труда и трудовых отношений далеко не только в Советском Союзе 1950-х годов.

26 сентября — лекция "Берегись автомобиля" и будни советского Робин Гуда". История Деточкина покорила сердце отечественного кинозрителя. Слушателям расскажут, что скрывается за городской легендой о благородном автоугонщике.

17 октября — "Трудности советского трюкового кино: ленивый лев Эльдара Рязанова". На съемках фильма "Невероятные приключения итальянцев в России", а также в некоторых других своих фильмах Эльдар Рязанов столкнулся с проблемами постановки трюков. Как сбросить огромный диван на головы "французов", проскочить под мчащимся грузовиком-трубовозом и посадить самолет на шоссе? Ответы на эти и другие вопросы о трюковом кино можно будет узнать на лекции.

31 октября — "Дорогая Елена Сергеевна" и трансформация образа подростка в позднесоветском кино". В 1988 г. на экраны вышла социальная драма "Дорогая Елена Сергеевна", ставшая первым молодежным фильмом Рязанова. На лекции расскажут, как работать с подростками на съемочной площадке и как трансформируется образ школьника в позднесоветском кинематографе.