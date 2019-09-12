Обвинение просит для тольяттинского "маньяка с ножом" 13 лет

Во среду, 11 сентября, в Автозаводском районном суде Тольятти состоялись прения по уголовному делу 23-летнего Артема Семенова, известного как "маньяк с ножом". Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в прокуратуре Автозаводского района.

Представитель гособвинения — прокурор Автозаводского района Александр Николаев просил назначить обвиняемому 13 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

По версии правоохранителей, пьяный парень из хулиганских побуждений нападал на женщин на улицах Автозаводского района по вечерам. Жертв он выбирал случайно, в первых бил их ножом. Пострадали шесть женщин. Нападавший не был знаком с ними.

Первое преступление было совершено в феврале 2015 г., второе и третье — 29 и 30 ноября, три следующих — 1 декабря 2018 года.

"Подсудимый признал фактические обстоятельства преступлений, совершенных в 2018 г., не согласившись с их квалификацией. Причастность к преступлению в феврале 2015 г. он отрицал, отказавшись от признательных показаний, данных во время предварительного расследования", — сообщили в надзорном ведомстве.

Прокурор Автозаводского района Александр Николаев выступил с обвинительной речью, в которой просил признать Артема Семенова виновным по п. "д, з" ч. 2 ст. 111 УК РФ; ч. 3 ст. 30 п. "б" ч. 3 ст. 111 УК РФ; п. "б" ч. 3 ст. 111 УК РФ; ст. 116 УК РФ и п. "а" ч. 2 ст. 115 УК РФ.

Гособвинение предложило квалифицировать два эпизода нападений с оружием на двух и более человек как одно преступление — по п. "б" ч. 3 ст. 111 УК РФ.

Последнее слово подсудимый скажет 30 сентября.