Самарский "Кванториум 63" вошел в топ-5 лучших детских технопарков

По итогам рейтинга федерального Фонда новых форм развития образования самарская площадка детского технопарка "Кванториум 63" вошла в число лидеров — прибавила 4 пункта и заняла 5 место, пропустив Ижевск, Сыктывкар, Рыбинск и Чебоксары.

Всего в рейтинге рассматривались показатели 56 площадок федеральной сети "Кванториум". При составлении рейтинга детских технопарков учитывались такие показатели, как количество мероприятий, проводимых организацией, победы на региональных, федеральных и международных соревнованиях, уровень методической и организационной помощи другим образовательным организациям региона.

"Задачу создавать центры цифрового развития детей и развивать сеть "Кванториумов" в своем ежегодном послании поставил губернатор Самарской области Дмитрий Игоревич Азаров. В этом году в Самарской области в рамках реализации нацпроекта "Образование" за счет средств региональной казны созданы 19 детских мини-технопарков в сельских школах. Преподаватели, которые в них работают, прошли обучение на площадках наших "Кванториумов", — отметил руководитель управления комплексной безопасности и цифровизации образования министерства образования и науки Самарской области Константин Льольин.

Работа по созданию школьных мини-технопарков по нацпроекту будет продолжена. Планируется, что в 2020 году они будут открыты в 20 образовательных организациях Самарской области.

Сегодня технопарк "Кванториум 63" является одним из центров по развитию детского инженерно-технического творчества в рамках национального проекта "Образование", инициированного президентом РФ Владимиром Путиным, и его региональной составляющей "Успех каждого ребенка".

На самарской площадке детского технопарка "Кванториум 63" обучается 1000 воспитанников по 5 направлениям: "ИТ-квантум", "Робоквантум", "Аэроквантум", "Космоквантум", "VR/AR-квантум" (виртуальная и дополненная реальность).

Наставники и воспитанники технопарка являются победителями и призерами целого ряда состязаний различного уровня. Работы ребят и их педагогов регулярно демонстрируются на различных выставочных площадках и форумах.

Технопарк постоянно проводит собственные мероприятия, такие как "Инженерные каникулы", различные направления в хакатонах, организует фестивали по направлениям детского инженерного творчества. В рамках молодежного форума ПФО "iВолга" уже второй год работает "Детская академия наук".