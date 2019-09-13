В пятницу, 13 сентября, председатель облправительства Виктор Кудряшов провел встречу с министром, заведующим информационным отделом Посольства Японии в России Ямамото Тосио.

Представитель посольства Японии в России посетил Самарскую область с рабочим визитом, чтобы принять участие в торжественной церемонии открытия фестиваля японского кино в Самаре и Тольятти, а также ознакомиться с экономическим, инвестиционным и культурным потенциалом нашего региона.

Приветствуя высокого гостя, председатель областного правительства отметил, что Япония входит в число надежных торговых партнеров Самарской области: "За последнее время товарооборот между нашим регионом и Вашей страной неизменно растет. За три последних года рост импортных и экспортных операций составил почти 30%".

По словам Виктора Кудряшова, сейчас торговый оборот Самарской области и Японии превышает $70 млн.

"Тем не менее, хочется, чтобы экономические связи были более масштабными. Сегодня у наших производителей уже есть товары, которые могут заинтересовать японских потребителей. Мы готовы предложить японским партнерам целый ряд направлений, в том числе продукцию химической и пищевой промышленности", - отметил Виктор Кудряшов.

Напомним, что на федеральном уровне принято решение о проведении в 2020–2021 гг. Года российско-японских межрегиональных и побратимских обменов. Уже в ноябре текущего года делегация нашей области планирует посетить Японию для проведения переговоров об определении новых приоритетных направлений сотрудничества.

"На сегодняшний день у Самарской области нет побратима Японии, нет префектуры-партнера, хотя мы очень в этом заинтересованы. И в ноябре в ходе визита нашей делегации этот вопрос будет одним из основных. Экономические связи между Самарским регионом и Японией достаточно тесные, есть целый ряд японских компаний, которые работают на территории области. Три из них являются резидентами Особой экономической зоны. И мы очень рассчитываем на углубление экономических связей", — еще раз подчеркнул председатель областного правительства.

Участники встречи договорились проработать вопрос о торгово-экономической миссии японских компаний в Самарский регион, а также об ответном визите самарских производителей в Японию.

Большое внимание в ходе встречи было уделено развитию двухсторонних отношений в культурной сфере. "Культурные связи способствуют формированию тесных человеческих отношений, а именно человеческие отношения являются залогом развития бизнеса, залогом доверия, которое, безусловно, существует между наши странами", — сказал Виктор Кудряшов.

Ямамото Тосио, в свою очередь, выступил с предложением проведения на территории Самарской области масштабного фестиваля японской культуры. "Мы хотим познакомить жителей Самарского региона с самым широким спектром культуры нашей страны", — сказал представитель посольства Японии в России.

Эта важная инициатива была поддержана. Планируется, что фестиваль пройдет уже в следующем году.