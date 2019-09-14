В Самаре пройдет "Кросс Нации"-2019

В субботу, 21 сентября, в Самаре на базе УСЦ "Чайка" в поселке Управленческий пройдет традиционный Всероссийский день бега "Кросс Нации".

"Кросс Нации" — это самое масштабное по количеству участников и географическому охвату спортивное мероприятие на территории РФ. Ежегодно в соревнованиях принимают участие около 1,5 млн. любителей бега из 80 регионов страны.

В забегах на различные дистанции могут выступить все желающие независимо от возраста и уровня спортивной подготовки. Участие — бесплатное. В программе забеги на 2 км, 4 км, 6 км, 8 км, 12 км, детский забег на 300 метров. Победители и призеры соревнований будут награждены медалями, дипломами, кубками и ценными призами.

Для участия необходимо оформить заявку в соответствии с требованиями, одно из которых — наличие медицинской справки о допуске. Комиссия по допуску участников работает на втором этаже в пресс-центре лыжной базы "Чайка" с 16 по 20 сентября с 10.00 до 18.00, 21 сентября с 8.30 до 11.00.

На спортивном празднике также будет В забегах на различные дистанции могут выступить все желающие независимо от возраста и уровня спортивной подготовки. Участие — бесплатное. В программе забеги на 2 км, 4 км, 6 км, 8 км, 12 км, детский забег на 300 метров. Победители и призеры соревнований будут награждены медалями, дипломами, кубками и ценными призами.

Для участия необходимо оформить заявку в соответствии с требованиями, одно из которых — наличие медицинской справки о допуске. Комиссия по допуску участников работает на втором этаже в пресс-центре лыжной базы "Чайка" с 16 по 20 сентября с 10.00 до 18.00, 21 сентября с 8.30 до 11.00.

На спортивном празднике также будет организована концертная программа и бесплатные интерактивные площадки.

Расписание забегов можно посмотреть по ссылке http://ski63.ru/competitions/19817.html.