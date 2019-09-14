В регионе отмечают День Дружбы народов

В субботу, 14 сентября, многонациональная Самарская земля отмечает День дружбы народов этнофестивалем "Все мы — Россия!". Организаторы праздника — "Дом дружбы народов" и "Союз народов Самарской области" при поддержке правительства Самарской области. Для гостей приготовили массу развлечений в Струковском саду.

В 2019 году посвящен Международному году языков коренных народов. Для того, чтобы гости праздника могли познакомиться со традициями и многообразием народов, населяющих Самарскую область, на территории сада развернуто более 30 интерактивных площадок, на которых проходят выставки, мастер-классы и квесты. Кроме того, весь день на главной сцене проходит гала-концерт с участием 50 лучших национальных творческих коллективов региона. С праздником земляков поздравил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

"Я очень рад, что в многонациональной Самарской области празднование Дня дружбы народов стало доброй традицией. И сегодня мы его проводим здесь, в Струковском саду. Мы объединены нашей родной землей, культурными традициями многих народов, проживающих на территории Самарской области, — обратился к присутствующем Глава региона. –Наша страна великая именно потому, что она многонациональная, потому что культуры развиваются вместе, обогащая друг друга. Очень рад, что на нашей земле народы живут в мире, добрососедстве и братстве на протяжении веков. Это то богатство, которое мы передадим будущим поколениям!"

Губернатор также наградил Почетным знаком "За вклад в укрепление дружбы народов" доцента кафедры теории и истории культуры самарского института культуры, ведущего этнографа Самарской области Тамару Ведерникову. Кроме того, благодарностями губернатора были отмечены руководитель ансамбля песни и танца "Чародеи" Кинель-Черкасского района Елена Саенко и завсектором развития спорта и молодежной политики комитета культуры спорта туризма и молодежной политики администрации Камышлинского района Марат Шавалиев.

Поздравляя гостей праздника, председатель региональной общественной организации "Союз народов Самарской области" Ростислав Хугаев отметил: "Самое главное — дружба. Без дружбы жить невозможно. Поэтому я желаю всем присутствующим дружбы в домах".

После торжественной церемонии открытия этнофестиваля Дмитрий Азаров и другие почетные гости оценили работу интерактивных площадок. Одна из них — "пазл дружбы" — мозаичное панно, которое представляет собой герб Самарской области размером 6×6 м из 81-й детали в обрамлении национальных орнаментов народов региона.

Не менее увлекательная площадка — тематическая стена граффити "Мы рисуем дружбу". Здесь мастера граффити предлагают всем желающем внести свой вклад в создание в 35-ти метровой картины, символизирующей дружбу народов в Самарском крае.

Для любителей прозы и поэзии подготовлена литературная площадка. На ней участники праздника читают стихи на родных языках, будь то польский, чувашский, украинский, татарский, казахский и другие. Здесь же выставлена литература на родных языках, установлен арт-объект "Дерево дружбы".

Отдельная площадка посвящена Году театра в России. Здесь выступает Камышлинский народный театр, которому в 2020 году исполняется 100 лет.

Проверить эрудицию можно в игре "Эйнштейн-пати", ответив на вопросы по этноконфессиональной теме, а также поучаствовав в "этно-квесте".

В Струковском сегодня также чествуют по старинным традициям молодожёнов, а также поздравляют пары, прожившие в браке более 50 лет.

Также на площадках проводятся мастер-классы по славянской письменности, изготовлению национальных кукол, а также работает "Город мастеров".