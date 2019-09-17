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Власть и политика

Депутаты губдумы рекомендовали вернуть Самаре модель МСУ, действовавшую до 2015 года

САМАРА. 17 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Комитет по местному самоуправлению Самарской губдумы рекомендовал восстановить в областной столице действовавшую до 2015 г. модель организации местного самоуправления. Об этом в Twitter написал депутат от КПРФ Михаил Матвеев.

Модель работы с внутригородским делением парламентарии признали неэффективной. Свое решение они направят губернатору Дмитрию Азарову, в правительство Самарской области, органы МСУ и внутригородских районов. Однако если последние все же примут решение о сохранении действующего вутригородского деления, то депутаты просят рассмотреть возможность увеличения финансирования бюджетов районов, вдвое сократить численность районных советов и установить избрание депутатов райсоветов и гордумы по одномандатным округам.

Напомним, сейчас к системе МСУ относятся главы администраций и депутатские собрания, способы избрания которых изменились в период губернаторства Николая Меркушкина. В Самаре появились районные советы. В разное время также были созданы различные общественные советы и институт управляющих микрорайонами. Помимо всего этого, с 1990-х годов и до сих пор работают ТОСы.

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