Воспитанники детских домов региона примут участие в фестивале ПФО "Вернуть детство"

20-21 сентября в Саранске пройдет окружной фестиваль воспитанников детских домов "Вернуть детство". Фестиваль по поддержке детских домов и социальной адаптации детей, оставшихся без попечения родителей, проходит под патронатом полпреда президента РФ в ПФО Игоря Комарова.

В 2019 г. в регионе прошло несколько конкурсов и соревнований среди воспитанников детских домов. Ребята приняли участие в конкурсе детского творчества "Звезды детства", спартакиаде "Спортивный Олимп Приволжья", выставке декоративно-прикладного творчества "МастерОК", интеллектуально-развивающей игре "Ума палата".

По итогам региональных конкурсов была сформирована делегация Самарской области, в которую вошли воспитанники областных Центров помощи детям, оставшимся без попечения родителей "Единство", "Созвездие" (Тольятти), "Искра" (Сызрань), "Иволга" (Самара) и Комплексного центра социального обслуживания населения "Ровесник" (Сызрань).

На окружном фестивале ребята из 14 регионов Приволжского федерального округа будут соревноваться в пяти видах спортивной программы (волейбол, мини-футбол, легкоатлетическая эстафета, шашки и настольный теннис), встретятся на площадке интеллектуально-развивающей игры, примут участие в выставке прикладного детского творчества и мастер-классах.

Завершится фестиваль гала-концертом "Звезды детства" в который войдут лучшие номера в номинациях "вокал", "танец", "художественное слово", "оригинальный жанр".