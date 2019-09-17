16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Воспитанники детских домов региона примут участие в фестивале ПФО "Вернуть детство" Многодетная семья из Борского района стала участником конкурса ПФО Приставы объяснили, почему опечатали все точки сети "Фарфор" Тольятти возглавил рейтинг городов, из которых бежит молодежь В Белозерках появится новый детский сад на 140 мест

Общество

Воспитанники детских домов региона примут участие в фестивале ПФО "Вернуть детство"

САРАНСК. 17 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 26
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

20-21 сентября в Саранске пройдет окружной фестиваль воспитанников детских домов "Вернуть детство". Фестиваль по поддержке детских домов и социальной адаптации детей, оставшихся без попечения родителей, проходит под патронатом полпреда президента РФ в ПФО Игоря Комарова.

В 2019 г. в регионе прошло несколько конкурсов и соревнований среди воспитанников детских домов. Ребята приняли участие в конкурсе детского творчества "Звезды детства", спартакиаде "Спортивный Олимп Приволжья", выставке декоративно-прикладного творчества "МастерОК", интеллектуально-развивающей игре "Ума палата".

По итогам региональных конкурсов была сформирована делегация Самарской области, в которую вошли воспитанники областных Центров помощи детям, оставшимся без попечения родителей "Единство", "Созвездие" (Тольятти), "Искра" (Сызрань), "Иволга" (Самара) и Комплексного центра социального обслуживания населения "Ровесник" (Сызрань).

На окружном фестивале ребята из 14 регионов Приволжского федерального округа будут соревноваться в пяти видах спортивной программы (волейбол, мини-футбол, легкоатлетическая эстафета, шашки и настольный теннис), встретятся на площадке интеллектуально-развивающей игры, примут участие в выставке прикладного детского творчества и мастер-классах.

Завершится фестиваль гала-концертом "Звезды детства" в который войдут лучшие номера в номинациях "вокал", "танец", "художественное слово", "оригинальный жанр".

Основные цели фестиваля — развитие творческого, культурного и образовательного потенциала детей, привлечение их к занятиям физкультурой и спортом, создание условий для профессиональной ориентации и трудовых навыков воспитанников детских домов регионов Приволжского федерального округа.

Гид потребителя

Фото на сайте

В Самаре открылся it-форум #404fest

В Самаре открылся it-форум #404fest

Под Самарой прошла гонка на ретромотоциклах

Под Самарой прошла гонка на ретромотоциклах

Более 50 тыс. человек посетили Фестиваль цветов в Самаре

Более 50 тыс. человек посетили Фестиваль цветов в Самаре

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6