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Футбол Спорт

"Крылья Советов" вничью сыграли с "Ахматом"

ГРОЗНЫЙ. 21 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В субботу, 21 сентября, "Крылья Советов" вничью сыграли с "Ахматом" в 10-м туре РПЛ, сообщает пресс-служба самарского клуба.

Фото: Сайт ФК "Крылья Советов"

Первый гол в матче был забит на 28 минуте встречи. Понсе опередил Рыжикова, и отправил головой мяч в сетку ворот. Арбитр Станислав Васильев сначала не засчитал гол, зафиксировав положение вне игры, но, посовещавшись с боковым арбитром, указал на центр поля. На последних секундах встречи Карпов замкнул навес Зиньковского и сравнял счет. В итоге ничья — 1:1.

Следующий матч "Крылья Советов" проведут в рамках ОЛИМП — Кубка России. В 1/16 финала 25 сентября в Москве самарцы сыграют против "Торпедо". Начало встречи в 20:30.

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