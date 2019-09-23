Отрадненскую маникюршу обвиняют в кражах из квартир клиентов

В Отрадном полицейские закончили расследовать и отправили в суд уголовное дело женщины, обвиняемой в серии краж. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

36-летняя местная жительница, ранее судимая за тяжкие имущественные преступления, без трудового договора работала мастером по маникюру и оформлению бровей и ресниц. Клиентов она принимала у себя дома.

Пока клиенты были отвлечены косметическими процедурами, женщина снимала дубликаты с ключей от их квартир. В разговоре она узнавала у жертв, когда их не будет дома, и потом совершала кражи.

Злоумышленница забирала золотые украшения и деньги. Общий ущерб составил 370 тыс. рублей. По данным следователей, женщина совершила четыре кражи с начала и по конец апреля 2019 года. А в одну из квартир она приходила дважды.