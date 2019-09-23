Трое полицейских из Самарской области, скрывавших миллионы, уволены в связи с утратой доверия

В понедельник, 23 сентября, стало известно, что в Самарской области по представлению прокуратуры в связи с утратой доверия уволены три сотрудника полиции. Об этом сообщили в Генеральной прокуратуре РФ.

Сокрытие полицейскими информации об имевшихся на счетах миллионах обнаружилось во время проверки исполнения антикоррупционного законодательства в региональном подразделении МВД России, проведенной прокуратурой Самарской области.

В частности, представители надзорного ведомства установили, что инспектор ДПС ГИБДД ООР ГУ МВД России по Самарской области при представлении сведений о доходах и имуществе за 2017 год не сообщил о своем лицевом счете в банке.

"Проверкой выявлено, что поступившие в течение года на данный счет средства в размере 5,8 млн рубл. на 3,8 млн руб. превышают общий доход инспектора и его супруги за три года", — сообщили в Генеральной прокуратуре РФ.

Аналогичным образом другой инспектор ДПС скрыл от работодателя 8,6 млн руб., поступивших на счет супруги и более чем в три раза превышающих задекларированный доход семьи за три года.

Еще одним сотрудником полиции, скрывавшим доходы, оказался заместитель начальника отдела по вопросам трудовой миграции главного управления МВД области. По данным Генеральной прокуратуры, он не сообщил о перечисленных на счет супруги 7,3 млн руб., превышающих трехлетний совокупный доход семьи почти на 3,5 млн рублей.

После проверки прокуратура области внесла начальнику главного управления МВД России по Самарской области представление об устранении нарушений законодательства о противодействии коррупции.

"По результатам рассмотрения акта прокурорского реагирования нарушения закона устранены, полицейские уволены со службы в связи с утратой доверия", — сообщили в Генеральной прокуратуре РФ.