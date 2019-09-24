Гордума Самары отказала "Ремстрою" в уменьшении парковок для высоток на ипподроме

В городской думе 17 сентября состоялась очередная комиссия по застройке и землепользованию, где рассматривался вопрос снижения коэффициента парковочных мест для новостроек, запланированных ООО "Ремстрой" в районе бывшего ипподрома.

Напомним, что застройщик собирался возвести две высотки по 27 этажей, заложив сниженный коэффициент парковочных мест — 0,3 на одну квартиру. Говоря проще, на три квартиры предлагалось выделить лишь одно машиноместо. Итогом комиссии стал отказ по ходатайству застройщика.

На сегодняшний день строительство жилых домов без надлежащей инфраструктуры является одной из актуальных проблем Самары. Так, в апреле 2019 г. этому вопросу было посвящено заседание комитета губдумы по строительству, в ходе которого уполномоченный по правам человека в Самарской области Ольга Гальцова заявила, что пора прекратить выдавать разрешение на проекты, которые не предусматривают школ, детских садов и поликлиник в строящихся районах.

Особый резонанс делу придала активная деятельность жителей домов, соседствующих с запланированной стройкой (ЖК "Фаворит", ЖК "Ипподром" и др.). Они назвали возможное строительство двух домов с тысячами квартир "гарантированной социальной катастрофой", поскольку инфраструктура района, включая парковки, школы, детские сады и поликлиники, не отвечает резкому увеличению количества людей.

Жители отдали более 800 подписей против уменьшения коэффициента и строительства в общем, заметив, что и в дальнейшем будут участвовать в любых обсуждениях застройки данной территории.