В 2020 г. на Вертолетной площадке могут построить капсульный отель, маяк или парк полетов

В 2020 г. Вертолетную площадку ждет масштабная реконструкция, сообщает пресс-служба мэрии Самары. Будущее одного из самых красивых мест города глава областной столицы Елена Лапушкина накануне обсудила с архитекторами и урбанистами.

Результатом воркшопа, продлившегося целый день, стали пять пространственных концепций. Капсульный отель, маяк или парк полетов, по мнению архитекторов, могут стать новыми точками притяжения. Как и панорамный выставочный павильон, закамуфлированный под вертолетную площадку буквой "H", которая будет видна из космоса и подсвечиваться ночью.

По мнению архитекторов, Вертолетная площадка — идеальное место для создания прогулочных маршрутов разного уровня сложности и обзорной консоли (мост) как в московском Зарядье. Детская площадка, интерактивные аттракционы и лазерные шоу тоже могут стать очень популярны.

Там также могут быть расположены всесезонные павильоны, в том числе для художников, ведь это самое знаменитое место для написания волжских пейзажей. В одном из них может быть открыт "Музей истории места", а крыши этих павильонов станут троссированными смотровыми площадками.

"В 2020 г. Вертолетную площадку ждут масштабные изменения. Хочется сделать проект современным и концептуальным, при этом очень важно сохранить уникальную особенность этого места — потрясающий ландшафт и природную красоту", — подчеркнула Елена Лапушкина.