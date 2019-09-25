16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В 2020 г. на Вертолетной площадке могут построить капсульный отель, маяк или парк полетов Замминистра: "Повышение взносов на капремонт планируется до конца года" Тепло и горячая вода вернутся в дома рядом с ЖК "Древо" 27 сентября Перекресток улиц Ерошевского и Ново-Садовой залило горячей водой Отопление в жилых домах Самары включат 26 сентября

ЖКХ и благоустройство Общество

В 2020 г. на Вертолетной площадке могут построить капсульный отель, маяк или парк полетов

САМАРА. 25 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 123
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В 2020 г. Вертолетную площадку ждет масштабная реконструкция, сообщает пресс-служба мэрии Самары. Будущее одного из самых красивых мест города глава областной столицы Елена Лапушкина накануне обсудила с архитекторами и урбанистами.

Фото: пресс-служба мэрии Самары

Результатом воркшопа, продлившегося целый день, стали пять пространственных концепций.  Капсульный отель, маяк или парк полетов, по мнению архитекторов, могут стать новыми точками притяжения. Как и панорамный выставочный павильон, закамуфлированный под вертолетную площадку буквой "H", которая будет видна из космоса и подсвечиваться ночью.

По мнению архитекторов, Вертолетная площадка — идеальное место для создания прогулочных маршрутов разного уровня сложности и обзорной консоли (мост) как в московском Зарядье. Детская площадка, интерактивные аттракционы и лазерные шоу тоже могут стать очень популярны.

Там также могут быть расположены всесезонные павильоны, в том числе для художников, ведь это самое знаменитое место для написания волжских пейзажей. В одном из них может быть открыт "Музей истории места", а крыши этих павильонов станут троссированными смотровыми площадками.

"В 2020 г. Вертолетную площадку ждут масштабные изменения. Хочется сделать проект современным и концептуальным, при этом очень важно сохранить уникальную особенность этого места — потрясающий ландшафт и природную красоту", — подчеркнула Елена Лапушкина.

Гид потребителя

Фото на сайте

Корпоративные волонтеры навели чистоту у "Самара Арены"

Корпоративные волонтеры навели чистоту у "Самара Арены"

В Самаре прошел первый городской субботник

В Самаре прошел первый городской субботник

Коммунальная авария на пр. Ленина

Коммунальная авария на пр. Ленина

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6