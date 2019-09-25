Самарцу, задолжавшему за воду более 54 тыс. руб., привезли говорящую пирамиду позора

Компания "РКС-Самара" установила говорящую пирамиду позора около дома в Октябрьском районе Самары, владелец котрого несколько лет не платил за холодную воду и канализацию. Его долг превысил 54 тыс. рублей.

В компании отмечают, что должнику в течение длительного времени направлялись уведомления, претензии, но на связь с представителями ресурсоснабжающей организации он так и не вышел.

"Для нас злостный должник — это тот, кто скрывается, кто не отвечает на уведомления, не приходит к нам на заседания комитета по дебиторской задолженности. Если у человека сложная ситуация, но он готов к диалогу, мы всегда найдём выход: рассрочки, реструктуризация долга и т.д.", — комментирует главный управляющий директор "РКС-Самара" Владимир Бирюков.

По состоянию на начало сентября 2019 г. долг жителей и предприятий Самары перед "РКС-Самара" достиг 1,87 млрд рублей. Из них 937 млн руб. приходится на физлиц, 538 млн — на УК, ТСЖ, ЖСК и др.

"РКС-Самара" проводит работу с задолженностью по всем направлениям: абонентам направляются уведомления, документы передаются в судебные инстанции, проводятся совместные рейды с судебными приставами, ограничивается или прекращается предоставление услуг водоснабжения и/или водоотведения.

Для привлечения внимания к проблеме долгов в "РКС-Самара" придумывают и нестандартные методы. Так, весной 2018 г. была установлена первая пирамида позора, осенью 2018 г. лазерная установка начала транслировать сумму долга на домах должников. Летом 2019 г. пирамида позора заговорила: в неё встроено звуковое оборудование, с помощью которого транслируется сумма долга. Пирамиды устанавливаются в местах общественного пользования так, чтобы не мешать пешеходам и транспортным средствам. Персональные данные не разглашаются.

"Платежи жителей и предприятий Самары за воду и канализацию идут на ремонтные кампании, обновление оборудования, с помощью которого вода из Волги или подземных источников добывается, очищается и доставляется до потребителей. Именно поэтому должники вредят не только себе, но и всем жителям города", — отмечают в компании.