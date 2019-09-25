В детский сад Большечерниговского района поставляли некачественное молоко

Инспекторами Управления Россельхознадзора по Самарской области в детском саду "Светлячок" на территории Большечерниговского района было обнаружено некачественное молоко, сообщает пресс-служба ведомства.

В учреждении были отобраны пробы молока питьевого ультрапастеризованного, с массовой долей жира 3,2%, произведенного ООО ПК "Айсберг-плюс" в с. Орудьево Московской области. Для лабораторных исследований взяли 900 мл молока от общей партии в 45 литров. Пробы отправили на анализы в Тульский филиал ФГБУ "ЦНМВЛ".

По результатам исследований в молоке было обнаружено присутствие растительного масла, что является грубым нарушением Технического регламента Таможенного союза "О безопасности молока и молочной продукции", утвержденного Решением Совета Евразийской экономической комиссии. Молоко признано фальсификатом.

По итогам проведенной работы, Управлением Россельхознадзора по Самарской области был направлен пакет документов в Территориальное Управление Россельхознадзора по г. Москва и Московской области. Фальсифицированное молоко из детского сада было изъято и направлено на ответственное хранение до окончания административного расследования.