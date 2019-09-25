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Транспорт Транспорт и связь

Станции самарского метро оборудуют автоматами по продаже жетонов

САМАРА. 25 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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МП "Самарский метрополитен" выступил заказчиком на покупку программно-аппаратного комплекса автоматизированной продажи билетов. Соответствующая документация опубликована на сайте Госзакупок.

Согласно условиям конкурса, подрядчик должен будет поставить 31 автомат по продаже и пополнению проездных билетов, сервер с программным обеспечением и обучить персонал заказчика управляться с новой техникой.

Автоматы должны предоставлять возможность наличной оплаты с использованием монет (номиналом 1, 2, 5, 10, 25 руб.) и купюр (номиналом 10, 50, 100, 200, 500, 1000 руб.); оплаты безналичным способом (банковские карты, в том числе с поддержкой бесконтактной технологии оплаты, NFC), выдачу сдачи с использованием монет и купюр. Для купюр и монет необходимо предусмотреть функцию рециклинга, позволяющую использовать внесенные пользователем средства в качестве разменного фонда для выдачи сдачи. После оплаты пассажир будет иметь возможность получить по желанию один или два жетона, а также чек о совершении операции. Интерфейс программных компонентов и модулей автомата должен поддерживать русский и английский языки. Планируется, что работать автомат будет автономно (при отсутствии связи с центральным сервером).

По условиям контракта, первые девять автоматов появятся на станциях метро в Самаре уже до 27 декабря 2019 года. Еще 22 штуки установят в период с 10 января по 30 апреля 2020 года. На каждую машину поставщик дает год гарантии.

Начальная (максимальная) цена контракта составляет 26,58 млн рублей. Заявки на участие в конкурсе принимаются с 23 сентября по 2 октября. Итоги подведут 4 октября.

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