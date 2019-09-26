Самарские полицейские ищут пострадавших от действий мошенницы

Правоохранители Самары разыскивают граждан, пострадавших от действий задержанной недавно мошенницы, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

16 сентября полицейским поступило заявление о том, что некая мошенница похитила у пожилой женщины, проживающей на ул. Николая Панова, 50 тыс. рублей. Стражи порядка провели осмотр на месте происшествия, установили и опросили возможных очевидцев, изъяли записи с камер наружного наблюдения, установленных на близлежащих домах. По признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ "Мошенничество" следователем следственного отдела ОП № 4 Управления МВД России по г. Самаре возбуждено уголовное дело.

В ходе оперативных мероприятий оперуполномоченные полиции предположили, что к происшествию может быть причастна ранее судимая за имущественные преступления Степочкина Ирина Николаевна, лицо без определенного места жительства. Для розыска подозреваемой была составлена и распространена среди личного состава гарнизона полиции, Росгвардии и организаций правоохранительной направленности ориентировка с фотографией женщины и описанием ее примет.

24 сентября примерно в 15:00 часов сотрудниками полка ППСП Управления МВД России по г. Самаре, во время несения службы на маршруте патрулирования, у дома 64 "Б" по ул. Революционная была замечена женщина, схожая по приметам с разыскиваемой. При виде полицейских гражданка попыталась скрыться в торговом центре, но была задержана и доставлена в ближайший отдел полиции для разбирательства.

Во время опроса женщина признала свою вину в содеянном. Ей избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Сотрудники полиции предполагают, что это не единственный эпизод противоправной деятельности Ирины Степочкиной и в связи с этим, обращаются ко всем, кто пострадал от действий предполагаемой злоумышленницы, либо стал свидетелем происшествия с ее участием, с просьбой обратиться в ближайший отдел полиции или по телефонам: 8 (846) 3385733, 020 (102 с мобильного федеральных операторов сотовой связи). Кроме того, связаться с ближайшим подразделением полиции в любой ситуации поможет "Мобильное приложение МВД России".