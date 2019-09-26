В Самаре прошел финал регионального этапа конкурса "Молодой предприниматель России 2019"

В среду, 25 сентября, состоялась защита проектов молодых предпринимателей, прошедших предварительный отбор на региональный этап "Молодой предприниматель России 2019".

Конкурс проводится в рамках реализации нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". Участники представили свои бизнес-идеи конкурсному жюри, в состав которого вошли бизнес-эксперты, менторы обучающих бизнес-программ, представители органов власти.

Конкурс проходит на территории Самарской области в пятый раз, и трижды представители региона одерживали победу на федеральном этапе.

"Привлечение внимания молодых людей к предпринимательской деятельности и дальнейшая поддержка их бизнес-инициатив - одно из приоритетных направлений деятельности областного минэкономразвития. С каждым годом людей, решивших открыть собственное дело, становится все больше, и это не может не радовать. Значит, те меры поддержки, которые сейчас созданы в Самарской области, и деловой климат в целом способствуют развитию малого и среднего предпринимательства - фундамента российской экономики", - отметил министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

По итогам оценок жюри определены победители номинаций регионального этапа конкурса. В номинации "Сфера услуг" - Юлия Синева (ногтевая студия "Большое Красное Яблоко"), в номинации "Торговля" - Виктор Ивлев (ярмарка фермерских продуктов "Вива Ярмарка"), в номинации "Производство" - Бухмади Омар (производство косметики Evi morocco), в номинации "Интернет предпринимательство" - Сирануш Микаелян (интернет-магазин детской обуви и аксессуаров Mikaso Kids), в номинации "Социальное предпринимательство" - Андрей Белоносов (детский научный центр "Менделеев").

"Мой проект "Вива Ярмарка" - сеть торговых павильонов, объединенных под единой эгидой ярмарки, где каждый житель нашего города может купить для себя и своей семьи продукты первой необходимости высокого качества напрямую из рук самарских фермеров. Цель нашего проекта - изменить стереотипное мышление об уличной торговле, показать, что есть самарские фермеры, готовые предлагать достойные продукты. Мы реализуем проект уже год. Для нас важно было выйти из зоны комфорта, получить стороннее мнение экспертов", - рассказал Виктор Ивлев.

Победителям регионального этапа конкурса предстоит защитить свои бизнес-идеи на всероссийском этапе, который состоится уже в ноябре в Казани.



