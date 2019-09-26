Мужчина сообщил об угоне, чтобы не платить налог за давно проданный автомобиль

Суд вынес приговор 34-летнему жителю Большечерниговского района, которого обвиняли в ложном доносе. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

В феврале 2019 г. мужчина сообщил в полицию об угоне автомобиля. Он сделал это чтобы не платить транспортный налог за проданный еще в 2006 г. ВАЗ-21051. Дело в том, что машину заявитель продал односельчанину без оформления соответствующих документов, а также не снял ее с учета. Полицейские быстро выяснили, что сообщение о преступлении ложное.

В итоге суд назначил мужчине 80 часов обязательных работ.