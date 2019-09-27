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Пожары Происшествия

Пожар на сухогрузе начался с машинного отделения

САМАРА. 27 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В пятницу, 27 сентября, Куйбышевская транспортная прокуратура начала проверку в связи с пожаром на сухогрузе в районе Федоровских лугов. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщила помощник Куйбышевского транспортного прокурора Кристина Кулик.

По данным представителя надзорного ведомства, утром 27 сентября, примерно в 3:30, при выходе из нижнего подходного канала Тольяттинского шлюза в Самарской области механик сухогруза "ВОЛГО БАЛТ — 205", принадлежащего ООО Волжская судоходная компания "Виктория", обнаружил возгорание в машинном отделении.

Судовой команде собственными силами не удалось устранить возгорание, и огонь перебросился на надстройку судна.

Напомним, что судно перевозило 300 т металлоконструкций. Сухогруз следовал по маршруту Санкт-Петербург — Астрахань.

Судно обесточили, оно находится за пределами судового хода и не мешает судоходству. По данным надзорного ведомства, в результате произошедшего никто не пострадал.

На место происшествия выехал помощник Куйбышевского транспортного прокурора. Предварительной причиной произошедшего в прокуратуре называют короткое замыкание в распределительном щитке энергосистемы в машинном отделении сухогруза.

"По итогам проверки будет решен вопрос о необходимом комплексе мер прокурорского реагирования", — отметила Кристина Кулик.

Кстати как сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области, пожар удалось полностью ликвидировать ив 11:34. Всего к тушению привлекали 187 человек, использовалось 32 единицы техники, в том числе 14 плавсредств.

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