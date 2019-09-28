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Футбол Спорт

Победа над "Тамбовом" позволила "Крыльям" уйти с последнего места в турнирной таблице

САМАРА. 28 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В матче 11-го тура Российской Премьер-лиги "Крылья Советов" на "Самара Арене" обыграли "Тамбов" – 2:0, сообщает официальный сайт клуба.

Фото: www.kc-camapa.ru

Оба мяча самарцы забили во втором тайме. На 73-й минуте наша команда получила право на пенальти, который мощным ударом четко реализовал один из лучших бомбардиров РПЛ Александр Соболев – 1:0.

Окончательный счет встречи установил Максим Канунников. Соболев вывел 99-го номера один на один с Гиорги Шелией, а Канунников в касание расстрелял ворота "Тамбова" – 2:0.

2:0 на табло, "Крылья" обыграли прямого конкурента по таблице, одержав первую победу с 17 августа. Теперь в активе самарцев 11 очков.

Следующий матч команда Миодрага Божовича проведет 5 октября на выезде против "Сочи". Начало встречи – в 20:00 по самарскому времени.

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