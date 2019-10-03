Под Пугачевом в ДТП погибли четыре человека, один из них - самарец

На пугачевской автодороге возле поворота к пос. Чапаевский произошло ДТП, в котором погибли четыре человека. Один из погибших - житель Самарской области, пишет gobalakovo.ru.

Машина Opel Astra, которой управлял 37-летний водитель, проигнорировавший требование знака "Уступи дорогу", столкнулась с автомобилем Lada Vesta.

В иномарке с нижегородскими номерами в результате столкновения погибли трое человек — 37-летний водитель, его 26-летняя супруга и ее 49-летний отец.

63-летнего водителя отечественного автомобиля с номерами самарского региона, доставили в реанимацию, но несмотря на усилия врачей больницы, он скончался.