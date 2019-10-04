У "Самара Арены" женщина на иномарке врезалась в пешеходное ограждение

В Самаре 3 октября в ДТП у стадиона "Самара Арена" попала 29-летняя водитель Renault. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

По предварительным данным полицейских, в 13:25 она ехала по ул. Арена 2018 и у световой опоры врезалась в пешеходное ограждение справа.

В аварии пострадал двухлетний ребенок женщины, находившийся в детском удерживающем устройстве. После аварии его вместе с матерью доставили в больницу, откуда отпустили домой после оказания медицинской помощи.

По факту ДТП ведется проверка, по окончании которой будет принято соответствующее решение.