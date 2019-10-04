16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
У "Самара Арены" женщина на иномарке врезалась в пешеходное ограждение В ДТП под Новокуйбышевском пострадали шесть человек Появились подробности ДТП, в котором погиб один человек и шесть пострадали Один из семи пострадавших в ДТП в Кинель-Черкасском районе скончался в больнице В ДТП в Кинель-Черкасском районе пострадали семь человек

ДТП Происшествия

У "Самара Арены" женщина на иномарке врезалась в пешеходное ограждение

САМАРА. 4 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 93
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В Самаре 3 октября в ДТП у стадиона "Самара Арена" попала 29-летняя водитель Renault. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

По предварительным данным полицейских, в 13:25 она ехала по ул. Арена 2018 и у световой опоры врезалась в пешеходное ограждение справа.

В аварии пострадал двухлетний ребенок женщины, находившийся в детском удерживающем устройстве. После аварии его вместе с матерью доставили в больницу, откуда отпустили домой после оказания медицинской помощи.

По факту ДТП ведется проверка, по окончании которой будет принято соответствующее решение.

Гид потребителя

Фото на сайте

В Сергиевском районе в аварию попал автобус, 15 человек доставлены в больницу

В Сергиевском районе в аварию попал автобус, 15 человек доставлены в больницу

В Самаре на оживленной трассе в открытый колодец провалились две машины

В Самаре на оживленной трассе в открытый колодец провалились две машины

На выезде из Жигулевска КамАЗ со щебнем перевернулся на "шестерку", пострадали трое

На выезде из Жигулевска КамАЗ со щебнем перевернулся на "шестерку", пострадали трое

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3