Осужденный за мошенничество при берегоукреплении возмущен, что его не отпустили на свободу

Уполномоченной по правам человека в Самарской области Ольге Гальцовой еще 16 сентября поступила жалоба от тольяттинца Дениса Зубкова о том, что с 13 октября он незаконно содержится в Самарском следственном изоляторе. Такая же жалоба поступила и в областную прокуратуру, надзирающую за местами лишения свободы, однако мужчина до сих пор живет в камере.

Напомним, в ноябре 2018 г. Зубков был осужден по делу о мошенничестве при исполнении госконтракта на работы по укреплению берега Волги у с. Рождественно и отправлен отбывать срок в Мордовию. Изначально его приговорили к четырем годам колонии. Этот приговор устоял в апелляции, где был изменен лишь порядок зачета дней ареста в счет срока в колонии. Также апелляция удовлетворила гражданский иск о взыскании с Зубкова в бюджет области 112 млн руб. в счет возмещения ущерба.

Основанием для обращения в кассационную инстанцию стало отсутствие подписи председательствовавшей судьи Ирины Даниловой на апелляционном определении.

Однако при рассмотрении кассационной жалобы решение апелляционной инстанции отменили, а следовательно, на данный момент приговор Зубкову не вступил в законную силу, и его не могут держать в колонии. В середине сентября мужчину этапировали в СИЗО, хотя решения суда о избрании ему такой меры пресечения тоже не было.

До вынесения приговора он находился под домашним арестом, но и эту меру пресечения также не продляли.

"После оглашения кассационного определения, где не было указано об избрании ему меры пресечения, то есть с 10 сентября нашего подзащитного должны были отпустить на свободу, но увы! — заявил общественный защитник Зубкова Александр Терещенко. — Особенно взмутительно то, что официальные органы Самарской области никак не реагируют на такое нарушении конституционных прав человека. И мы были вынуждены обратиться в Верховный Суд".