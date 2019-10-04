На ул. Победы обновили светофоры и пешеходные ограждения

В Самаре на ул. Победы завершаются работы по комплексному ремонту участка в границах ул. Елизарова и пр. Кирова. Он выполняется по нацпроекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги", утвержденному в рамках указа президента РФ Владимира Путина.

Работы ведутся на принципах контракта жизненного цикла. В этом году такая практика реализуется впервые - когда один и тот же подрядчик отвечает и за ремонт, и за устранение дефектов в случае их возникновения в течение гарантийного периода (пять лет), и за всесезонное содержание объекта (в течение трех лет). В Самаре таким образом ведется комплексное обновление не только улицы Победы, но и улицы Стара-Загора.

На сегодняшний день работы завершены почти на 100%. "Запланировано смонтировать 59 новых светофоров на 11 пешеходных переходах. 27 из предусмотренного количества уже установлено. Кроме того, еще более 30 светофоров переустанавливают в соответствии со скорректированной дислокацией. Она согласована с департаментом транспорта администрации Самары и ГИБДД с учетом анализа очагов аварийности", - сообщил директор МБУ "Дорожное хозяйство" Шамиль Халиуллов.

"Светофоры работают на светодиодах, а значит, сигналы более заметны в любое время суток. Они почти вдвое экономичнее по сравнению с ламповыми, имеют длительный срок службы", - пояснил представитель субподрядной организации Константин Тиньгушов.

Вместе с тем установлено более 30 новых опор для светофоров. Подключение начнут после окончательной установки дорожных знаков, нанесения разметки и новых пешеходных ограждений.

Для повышения безопасности дорожного движения, сохранения здоровья и жизни горожан некоторые пешеходные переходы в результате ремонта перенесены. При этом проектировщики приняли во внимание как статистику дорожной инспекции, так и пожелания местных жителей.

С основными работами по приведению в порядок проезжей части и пешеходной зоны подрядчик справился. В частности, на участке протяженностью 1,6 км уложено новое покрытие дороги с использованием щебеночно-мастичного асфальтобетона - высокопрочный щебень в составе смеси обеспечивает повышенную устойчивость к эксплуатационным нагрузкам.

Трамвайное межпутье отремонтировали литым асфальтобетоном на основе полимерно-битумных вяжущих компонентов, за счет чего покрытие выдерживает повышенные вибрационные нагрузки. Заменен бортовой камень. Более сотни люков смотровых и дождеприемников подняли на проектную высоту. Привели в порядок и другие инженерные коммуникации. Тротуары на площади 18 тыс. кв. м и газоны также отремонтировали. На площади 700 кв. м выполнено устройство придорожных плит, которые защитят проезжую часть от сползания грунта с газонов.

Подрядчик - ООО "НПФ XXI Век" - взял на себя повышенные обязательства, и уже в этом дорожно-строительном сезоне перешел на следующий участок ул. Победы, который первоначально был запланирован к комплексному ремонту в 2020 году. Сейчас рабочие начинают фрезерование изношенного слоя покрытия проезжей части на отрезке от пр. Кирова до перекрестка с ул. Воронежской.