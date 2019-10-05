"Манчестер Юнайтед" просматривает Александра Соболева

Нападающий "Крыльев Советов" Александр Соболев попал в сферу интересов "Манчестер Юнайтед", сообщает eurosport.ru.

По информации The Sun, в зимнее трансферное окно манкуниканцы намерены приобрести форварда, и 22-летний Соболев — один из вариантов. Английские журналисты пишут, что в "Крыльях" готовы выслушать предложения от 16,8 миллионов евро. Правда, ранее сообщалось, что отступные за Александра — два миллиона.

В АПЛ действует правило, по которому игрокам из ЕС необходимо разрешение на работу. Документ можно получить, если футболист проводит более 65% матчей в год за национальную сборную, или если клуб обоснует необходимость покупки.

Александр Соболев в главной команде страны еще не играл.