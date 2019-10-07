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Футбол Спорт

Форвард "Крыльев Советов" Александр Соболев вызван в сборную России

САМАРА. 7 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Лучший бомбардир чемпионата России форвард "Крыльев Советов" Александр Соболев вызван в сборную, сообщает пресс-служба клуба.

Фото: Сайт ФК "Крылья Советов"

В воскресенье, 6 октября, футболист отправился в расположение национальной команды в Москву вечерним рейсом из Самары.

По информации в Twitter национальной команды России, Соболев заменит на поле получившего травму Федора Смолова.

Сборная России готовится к отборочным матчам ЧЕ-2020 против Шотландии и Кипра. С шотландцами россияне сыграют 10 октября в Москве, с киприотами — 13 октября в Никосии.

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