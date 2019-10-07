Счетная палата Самарской области проверит, как и на что тратились бюджетные деньги в региональном Минлесхозе

Эффективность региональной программы по охране окружающей среды вызывает сомнения. К такому выводу пришли депутаты Самарской губернской думы на заседании комитета по ЖКХ ТЭК и охране окружающей среды. Зампредседателя комитета Денис Волков обратил внимание коллег и представителей министерства на ряд мероприятий, которые должны были выполняться в этом году.

Так, например, на поддержку экологического издания "Живая вода" выделили 380 тысяч рублей. Согласно контракту, регион должен был увидеть три номера газеты, однако на сегодняшний день удалось обнаружить только один, июньский выпуск. В выходных данных, в нарушение требований Роскомнадзора, отсутствует тираж, а печать газеты почему-то производится в Воронеже компаний "Чемпион", специализирующейся, согласно данным из открытых источников, на производстве спортивного оборудования.



Около миллиона рублей министерство выделило ФГБУ "Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области" на формирование радиационно-гигиенического паспорта. Он должен готовиться каждый год и постоянно быть в свободном доступе. Это регламентируется Постановлением Правительства России на протяжении последних 22 лет. "Мы нигде не смогли обнаружить данные этого паспорта за прошлый год. Хотя министерство обязано публиковать его не позже 1 марта следующего года. Прошло уже 8 месяцев", — подчеркнул Денис Волков. Он также обратил внимание, что это лишь малая часть замечаний — практически каждый пункт программы можно поставить под сомнение. Поэтому в качестве альтернативы народный избранник предлагает министерству подумать о перераспределении средств на более эффективные мероприятия.

"Например, мы могли бы заняться разработкой и выпуском детских изданий по изучению окружающей среды, ввести материальное стимулирование волонтеров за фиксацию правонарушений в части несанкционированного размещения отходов с возможностью идентификации нарушителя, оборудовать эко-библиотеки, — предложил Волков. — Нужно уделить внимание мероприятиям, которые действительно будут способствовать формированию экологической культуры, а не ставить галочки для отчетности". Кроме того, депутаты сошлись во мнении, что необходимо обратиться в Счетную палату Самарской области с тем, чтобы проверить, как и на что тратились бюджетные деньги в рамках программы.