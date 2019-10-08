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Преступления Происшествия

Председательницу тольяттинского ТСЖ заподозрили в мошенничестве

ТОЛЬЯТТИ. 8 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Тольятти после прокурорской проверки возбудили уголовное дело о мошенничестве в ТСЖ "40 лет Победы, 61". Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

По версии правоохранителей, с января 2019 г. ООО УК "Стронж-Сервис" обслуживает дом. Управляющая компания заключила договоры на поставку энергоресурсов с АО "ТЭК", АО "ТЕВИС" и ПАО "Т Плюс". Но председатель правления ТСЖ "40 лет Победы, 61" продолжала начислять жильцам плату за ЖКУ, которые фактически не оказывали с января по май 2019 года. Полученные средства — свыше 100 тыс. руб. председатель якобы перечисляла на личные банковские карты и похищала.

Уголовное дело возбудили по ч. 3 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество в крупном размере").

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