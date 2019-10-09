Художественный музей откроет выставку "Художники-Васильевы. Вдохновленные театром"

В Самарском художественном музее 12 октября откроется выставка "Художники-Васильевы. Вдохновленные театром".

Музей познакомит посетителей с творчеством отца и сына — художников Александра Павловича и Александра Александровича Васильевых, оформивших более 300 постановок в различных театрах России и за рубежом.

В экспозиции — живописные и графические эскизы декораций народного художника России, члена корреспондента Академии Художеств, Александра Павловича Васильева (1911-1990) к постановкам: "Милый лжец", Дж. Килти, "Василий Теркин" А. Твардовского, "Гамлет", У. Шекспира, "Дали неоглядные" Н. Вирты, "Последний срок" В. Распутина, а также эскизы костюмов к спектаклю "Пучина" А. Н. Островского, "Ревизор" Николая Гоголя и к опере Петра Чайковского "Мазепа", а также эскизы декораций к постановке "Петербургские сновидения" по мотивам "Преступления и наказания" Федора Достоевского.

Особую театральную атмосферу создают эскизы костюмов историка моды Александра Александровича Васильева, решенные в уникальной художественной манере с использованием аппликаций и образцов тканей, а также театральные костюмы из фондов Самарского театра оперы и балета, созданные по эскизам маэстро к спектаклям "Лебединое озеро", "Спящая красавица" и к знаменитому балету Александра Бенуа "Павильон Армиды".

Интерес представляют и три костюма Александра Васильева, выполненные совместно с отцом к комедии А. Н. Островского "Волки и овцы".

Кроме того, в центральном зале будут представлены семейные фотографии, уникальные документы и личные вещи творческой династии Васильевых. Все экспонаты выставки были подарены Александром Васильевым и его матерью Т. И. Гулевич.

Выставка продлится до 17 ноября.