16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Художественный музей откроет выставку "Художники-Васильевы. Вдохновленные театром" "Горький Центр" устраивает встречу с режиссером фильма "ВМаяковский" Александром Шейном В Музее Модерна открылась выставка "Символы модерна" В тольяттинском Музее актуального реализма откроется выставка молодых художников В Доме архитектора откроется выставка Андрея Березина

Музеи и выставки Культура

Художественный музей откроет выставку "Художники-Васильевы. Вдохновленные театром"

САМАРА. 9 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 28
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В Самарском художественном музее 12 октября откроется выставка "Художники-Васильевы. Вдохновленные театром".

Музей познакомит посетителей с творчеством отца и сына — художников Александра Павловича и Александра Александровича Васильевых, оформивших более 300 постановок в различных театрах России и за рубежом.

В экспозиции — живописные и графические эскизы декораций народного художника России, члена корреспондента Академии Художеств, Александра Павловича Васильева (1911-1990) к постановкам: "Милый лжец", Дж. Килти, "Василий Теркин" А. Твардовского, "Гамлет", У. Шекспира, "Дали неоглядные" Н. Вирты, "Последний срок" В. Распутина, а также эскизы костюмов к спектаклю "Пучина" А. Н. Островского, "Ревизор" Николая Гоголя и к опере Петра Чайковского "Мазепа", а также эскизы декораций к постановке "Петербургские сновидения" по мотивам "Преступления и наказания" Федора Достоевского.

Особую театральную атмосферу создают эскизы костюмов историка моды Александра Александровича Васильева, решенные в уникальной художественной манере с использованием аппликаций и образцов тканей, а также театральные костюмы из фондов Самарского театра оперы и балета, созданные по эскизам маэстро к спектаклям "Лебединое озеро", "Спящая красавица" и к знаменитому балету Александра Бенуа "Павильон Армиды".

Интерес представляют и три костюма Александра Васильева, выполненные совместно с отцом к комедии А. Н. Островского "Волки и овцы".

Кроме того, в центральном зале будут представлены семейные фотографии, уникальные документы и личные вещи творческой династии Васильевых. Все экспонаты выставки были подарены Александром Васильевым и его матерью Т. И. Гулевич.

Выставка продлится до 17 ноября.

Гид потребителя

Фото на сайте

"Невозможное путешествие" в галерее "Виктория": больше событие, чем выставка

"Невозможное путешествие" в галерее "Виктория": больше событие, чем выставка

В Самаре стартовал фестиваль иллюстрации "Барбазуль"

В Самаре стартовал фестиваль иллюстрации "Барбазуль"

В галерее "Виктория" выставили работы выпускников курсов "Новые художники"

В галерее "Виктория" выставили работы выпускников курсов "Новые художники"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3