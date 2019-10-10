Из-за решения самарского суда об отмене "мусорного тарифа" он может вырасти

Решение суда об отмене тарифов на услуги по вывозу мусора для регионального оператора ООО "ЭкоСтройРесурс" может привести к росту стоимости этих услуг. Об этом заявил министр энергетики и ЖКХ Самарской области Сергей Марков.

По его словам, основной вопрос, по которому шел спор в суде, касался методики расчета процесса сбора ТКО с контейнерных площадок и вывоза их на объекты сортировки и утилизации.

"Мы получили решение суда, ознакомились с ним. Конечно, данное решение требует более глубокого анализа, чем наши специалисты сейчас и занимаются. Но уже можно сказать о том, что в течение месяца будет принят новый тариф на услуги регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами, а до этого будет действовать ранее утвержденный тариф", — прокомментировал Марков.

"Мы исходили из нормативов стоимости вывоза строительного мусора, поскольку на сегодняшний момент это единственная методика, утвержденная официально. Но суд признал ее применение к оценке стоимости вывоза коммунальных отходов необоснованным", — сообщил Марков.

Тариф на вывоз мусора в Самаре признан недействующим Самарский областной суд признал недействующими два приказа - министерства энергетики и ЖКХ и департамента ценового и тарифного регулирования, которыми устанавливались тарифы на услуги по вывозу мусора для регионального оператора ООО "ЭкоСтройРесурс". Также суд обязал региональные власти принять взамен новые нормативно-правовые акты, заменяющие те, что признаны недействующими. Об этом Волга Ньюс рассказали в пресс-службе областного суда.

При этом он отмечает, что единственная альтернатива этой методике — расчет стоимости сбора и транспортировки ТКО, исходя из прямой калькуляции затрат (заработная плата водителя мусоровоза, стоимость ГСМ, амортизации оборудования, расходов на ремонт и т. д.).

"Мы еще год назад проводили такие расчеты, и они показали более высокие значения цены транспортировки. Поэтому изменение методики может привести не к снижению, а к росту тарифа, и этот вопрос нас особенно беспокоит", — заявил министр.

Он подчеркивает, что вопрос о риске увеличения тарифа озвучивался представителями ведомства в суде, но истцы "сознательно или не желая оценивать последствия, его проигнорировали".

"Теперь тарифному органу придётся искать варианты, как исполнить решение суда и не допустить при этом значительного роста единого тарифа на ТКО. И коридор возможностей здесь, к сожалению, невелик", — говорит Сергей Марков.

При утверждении нового тарифа регулятор также учтет позицию суда по пересмотру расходов на модернизацию онлайн-касс и аренду помещений в муниципальных районах, рассказал он. Однако влияние этих составляющих на тариф он оценил в около 0,03%.

"Следует отметить, что до утверждения нового тарифа необходимо оплачивать коммунальную услугу по обращению с ТКО в объёме, выставляемом в квитанциях региональным оператором. В случае неоплаты региональный оператор имеет право взыскать задолженность с должников в судебном порядке с учетом пени", — подчеркнул министр.

Напомним, 3 октября Самарский облсуд признал недействующими два приказа — министерства энергетики и ЖКХ и департамента ценового и тарифного регулирования, которыми устанавливались тарифы на услуги по вывозу мусора для регоператора ООО "ЭкоСтройРесурс". Также суд обязал региональные власти принять взамен новые нормативно-правовые акты, заменяющие те, что признаны недействующими. Пока решение в законную силу не вступило. В регоператоре уже заявляли о намерении его оспорить.