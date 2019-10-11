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Суды Происшествия

Осужден сотрудник ГУФСИН, у которого в машине нашли марихуану

САМАРА. 11 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Вступил в силу приговор суда в отношении 31-летнего старшего инспектора филиала в Промышленном районе Самары ФКУ УИИ УФСИН России по Самарской области Самвела Коляна, об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе УФСБ России по Самарской области.

По данным ведомства, Колян был задержан их сотрудниками 6 июня во время оперативных мероприятий, по подозрению в причастности к организации сбыта наркотических средств растительного происхождения.

В ходе обследования его личного автомобиля было обнаружено и изъято около 30 грамм марихуаны.

14 июня на основании переданных из ФСБ материалов, следственным отделом по Промышленному району СУ СК России по Самарской области в в отношении Коляна было возбуждено уголовное дело о незаконном обороте наркотиков по ч.1 ст. 228 УК РФ.

По окончании следствия он предстал перед судом Промышленного района, который признал его виновным и приговорил к штрафу в размере 20 тыс. рублей.

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