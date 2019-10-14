Синоптики предупредили самарцев о порывистом ветре и дожде

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Во вторник, 15 октября, по информации ФГБУ "Приволжское УГМС", с 7:00 до 19:00 в Самарской области ожидаются дождь и порывистый юго-западный ветер до 15-18 м/с, сообщает региональное Управление МЧС России. Температура воздуха днем поднимется до 13-18 градусов.