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Общество

Синоптики предупредили самарцев о порывистом ветре и дожде

САМАРА. 14 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Во вторник, 15 октября, по информации ФГБУ "Приволжское УГМС", с 7:00 до 19:00 в Самарской области ожидаются дождь и порывистый юго-западный ветер до 15-18 м/с, сообщает региональное Управление МЧС России. Температура воздуха днем поднимется до 13-18 градусов.

Ведомство предупреждает, что неблагоприятные метеоусловия могут послужить причиной возникновения чрезвычайных происшествий: обрывов линий электропередач, падения деревьев и слабо закрепленных конструкций, увеличения количества дорожно-транспортных происшествий - и просит граждан быть внимательными и осторожными.

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