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Футбол Спорт

Защитник "Крыльев Советов" Дмитрий Комбаров дебютировал в кино

САМАРА. 15 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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Защитник "Крыльев Советов" Дмитрий Комбаров дебютировал в кино, сыграв милиционера в картине "Перевод с немецкого", сообщает samara.kp.ru. По словам спортсмена, испытать себя в качестве актера было его давней мечтой.

"Мне всегда нравились советские военные фильмы, - рассказал в интервью "КП" Дмитрий Комбаров. - И я всегда думал: классно было бы сыграть в фильме, попробовать себя в другой ипостаси. Я озвучил это как-то в разговоре своему менеджеру Елене Болотовой. Это не была задача, просто мы разговорились и я сказал, что было бы классно когда-нибудь, когда будет свободное время, оказаться внутри съемочного процесса. Через две недели звонок: есть роль. Я даже не поверил сначала. Правда, потом мне еще предстояло пройти кастинг на роль милиционера. Готовясь к съемкам, вспоминал свои любимые фильмы: "Место встречи изменить нельзя" и "Ликвидацию". Роль в фильме "Перевод с немецкого" у меня небольшая, но для старта то что нужно".

Как рассказал изданию футболист, на площадке ему очень помогали актеры и режиссер. Сниматься в кино ему понравилось, и он с удовольствием повторил бы этот опыт, но все будет зависеть от того, как его работы примут зрители.

Фильм выйдет на канале "Россия-1" в 2020 г. в преддверии годовщины Великой Победы.

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