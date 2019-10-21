ТД "Захар" отрезали от канализации за долги

Торговый дом "Захар" (юридическое лицо ООО "ЗИМ-Энерго") в Самаре уже больше недели отрезан от услуг канализации за долги в сумме свыше 2,5 млн руб., сообщает пресс-служба "Самарских коммунальных систем". Документы о взыскании 500 тыс. руб. сейчас находятся в судах.

Как уточняют сетевики, долг копился с июня текущего года. Теперь же сети на границе с канализационным коллектором затампонированы.

"За время с момента тампонирования стоки заполнили сети, которые находятся на балансе абонента, колодцы встали на подпор и в ближайшее время начнется излив. Это чревато нарушением санитарной обстановки не только в самом торговом доме (сантехникой пользоваться уже нельзя), но и вблизи. Посетители ТД должны об этом знать. При этом ответственность за сложившуюся ситуацию, по действующему законодательству, ложится на неплательщика", — поясняют в "СКС".

Заглушка будет снята только после оплаты просроченной задолженности. Одновременно должны быть оплачены дополнительные работы по ее монтажу и демонтажу — 12 тыс. рублей.

Кроме того, специалисты цеха эксплуатации канализации обращают внимание на тот факт, что семь канализационных колодцев, находящихся на территории бывшего завода, за которые несет ответственность ООО "ЗИМ-Энерго", содержатся в ненадлежащем состоянии: отсутствуют крышки, сами колодцы завалены мусором.