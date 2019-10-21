16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
ТД "Захар" отрезали от канализации за долги В Самаре завершилась скандальная реконструкция фонтана 30-летия Победы В Куйбышевском районе из-за ремонтных работ ограничено движение транспорта до 28 октября С улиц Самары уберут 400 рекламных щитов Тольяттинскую УК "ЖЦ" оштрафовали за неготовность обслуживаемых ею домов к отопительному сезону

ЖКХ и благоустройство Общество

ТД "Захар" отрезали от канализации за долги

САМАРА. 21 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 79
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Торговый дом "Захар" (юридическое лицо ООО "ЗИМ-Энерго") в Самаре уже больше недели отрезан от услуг канализации за долги в сумме свыше 2,5 млн руб., сообщает пресс-служба "Самарских коммунальных систем". Документы о взыскании 500 тыс. руб. сейчас находятся в судах.

Как уточняют сетевики, долг копился с июня текущего года. Теперь же сети на границе с канализационным коллектором затампонированы.

"За время с момента тампонирования стоки заполнили сети, которые находятся на балансе абонента, колодцы встали на подпор и в ближайшее время начнется излив. Это чревато нарушением санитарной обстановки не только в самом торговом доме (сантехникой пользоваться уже нельзя), но и вблизи. Посетители ТД должны об этом знать. При этом ответственность за сложившуюся ситуацию, по действующему законодательству, ложится на неплательщика", — поясняют в "СКС".

Заглушка будет снята только после оплаты просроченной задолженности. Одновременно должны быть оплачены дополнительные работы по ее монтажу и демонтажу — 12 тыс. рублей.

Кроме того, специалисты цеха эксплуатации канализации обращают внимание на тот факт, что семь канализационных колодцев, находящихся на территории бывшего завода, за которые несет ответственность ООО "ЗИМ-Энерго", содержатся в ненадлежащем состоянии: отсутствуют крышки, сами колодцы завалены мусором.

Гид потребителя

Фото на сайте

Корпоративные волонтеры навели чистоту у "Самара Арены"

Корпоративные волонтеры навели чистоту у "Самара Арены"

В Самаре прошел первый городской субботник

В Самаре прошел первый городской субботник

Коммунальная авария на пр. Ленина

Коммунальная авария на пр. Ленина

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3