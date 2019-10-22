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ЖКХ и благоустройство Общество

Ночью в Самаре 83 дома на ул. Владимирской остались без холодной воды из-за утечки

САМАРА. 22 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Во вторник, 22 октября, в 1:05 в ЦУКС Главного управления МЧС России по Самарской области поступило сообщение об утечке на водоводе холодного водоснабжения диаметром 600 мм на ул. Владимирской, дом № 40.

В ходе работ по откачке воды из колодца установлено, что произошло повреждение отвода диаметром 100 мм. Без холодного водоснабжения оставались потребители 83 многоквартирных жилых домов (16996 человек) и четыре социально-значимых объекта.

Населению был организован подвоз воды автоцистернами ООО "СКС".

Спустя три часа водоснабжение потребителей было восстановлено, сообщает ГУ МЧС по Самарской области.

Гид потребителя

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