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Владелец "Алева" перед банкротством раздарил имущество

САМАРА. 22 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Финансовый управляющий бывшего собственника ГК "Алев" Александра Ивлева пытается признать недействительными ряд сделок с недвижимостью бизнесмена, которые были проведены до начала процедуры его банкротства.

Фото: www.youtube.com

Так, арбитражный управляющий Максим Шкарупин обратился в Арбитражный суд Ульяновской области с требованием о признании недействительными договора дарения от 18 января 2018 г., в рамках которого Александр Ивлев подарил Веронике, Серафиме и Александру Ивлевым (в лице их законного представителя — матери Натальи Ивлевой) по 1/3 доле в трех объектах недвижимости: земельном участке с назначением "для эксплуатации базы отдыха" общей площадью 7 тыс. кв. м в Чердаклинском районе Ульяновской области, самой базе отдыха (166,93 кв. м) и здании двухэтажного гостевого домика (73,5 кв. м) там же.

Помимо этого, управляющий также обжалует договор дарения, по которому в 2018 г. Александр Ивлев подарил Евгению Ивлеву квартиру площадью 94,7 кв. м в Санкт-Петербурге на ул. Кораблестроителей. Примечательно, что эту квартиру новый собственник в июне текущего года уже передарил некой Марии Плешковой.

Также финансовый управляющий затребовал из ГУ ЗАГС по Ульяновской области информацию  и материалы о наличии у Александра Ивлева детей, а также зарегистрированных и расторгнутых браках.
Пока решения ни по одному из этих ходатайств Максима Шкапурина не приняты.

Отметим, дело о банкротстве Александра Ивлева стартовало в конце января 2019 г. по иску АО "Альфа-банк", требования которого к бизнесмену составляют 171,21 млн руб., в том числе — 168,75 млн руб. — основной долг, 8,8 тыс. — неустойка за несвоевременное погашение процентов, 1,35 млн — неустойка за несвоевременную уплату основного долга.

Среди кредиторов Александра Ивлева помимо Альфа-банка — ООО "Молочные продукты "Русагро" с требованиями в 910,5 млн руб., АО "ЮниКредит Банк" (735,1 млн), Россельхозбанк (779,3 млн),  АО "Банк ДОМ.РФ" (305,3 млн).

Напомним, ГК "Алев" специализировалась на производстве молочных продуктов в Ульяновской и Самарской областях. Группе принадлежали бренды "Кошкинское", "Выбор хозяйки", "Милье" и Normula.

По данным источников портала "Волга Ньюс", в прошлом году произошла смена собственников ГК. Бизнесмен Леонид Ионкис на встрече с поставщиками группы 4 сентября заявлял, что выгодно купил ее с целью перепродать.

Решение о банкротстве "Алева" отменено Решение о банкротстве "Алева" отменено
"Альфа-Банк" добился отмены решения о признании АО "Алев" банкротом и открытии в отношении него конкурсного производства. Соответствующее решение было принято Арбитражным судом Поволжского округа (кассационная инстанция) в августе, сообщается в материалах КАД ВАС.

МСЗ "Кошкинский", АО "Алев" и ТД "Алев", входящие в ГК "Алев", были признаны банкротами в феврале 2019 г., тогда же в отношении всех трех обществ было открыто конкурсное производство. Инициаторами банкротства выступили сами компании, причем каждая из них объясняла это наличием крупной задолженности — свыше 3 млрд рублей.

В апреле этого года по заявлению "Альфа-Банка" в УМВД по Ульяновской области было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере). Претензии "Альфа-Банка" к АО "Алев" связаны с тем, что заемщик направил кредитные средства в 169 млн руб. на цели, не предусмотренные соглашением.

В августе 2019 г. "Альфа-Банк" добился отмены решения о признании АО "Алев" банкротом и открытии в отношении него конкурсного производства. Теперь вопрос направлен на повторное рассмотрение.

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