Войо Чалов будет руководить "Крыльями Советов" в ближайших трех матчах

Старший тренер "Крыльев Советов" Войо Чалов будет руководить командой в ближайших трех матчах чемпионата России, сообщает РИА Новости со ссылкой на дисквалифицированного главного тренера самарского клуба Миодраг Божович.

Напомним, что контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза дисквалифицировал Божовича на 5 матчей чемпионата России (два из них — условно) и оштрафовал на 100 тыс. рублей "за оскорбительное поведение в адрес официальных лиц матча и агрессивное поведение в адрес официального лица клуба" в матче 13-го тура чемпионата России против "Оренбурга".