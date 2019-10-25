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ДТП Происшествия

На переходе на пр. Ленина в Самаре водитель Mercedes сбил пешехода

САМАРА. 25 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В четверг, 24 октября, в Самаре в 18:45 46-летний водителя Mercedes В200 на ул. Осипенко нарушил правила проезда перекрестков (п. 13.1 ПДД РФ), в результате чего сбил 32-летнего пешехода, который переходил проезжую часть пр. Ленина по регулируемому пешеходному переходу, об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

В результате ДТП пострадал пешеход. Его доставили на "скорой" в медицинское учреждение и госпитализировали.

В пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области уточняют, что по факту ДТП проводится проверка и призывают участников движения соблюдать ПДД.

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