На переходе на пр. Ленина в Самаре водитель Mercedes сбил пешехода

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В четверг, 24 октября, в Самаре в 18:45 46-летний водителя Mercedes В200 на ул. Осипенко нарушил правила проезда перекрестков (п. 13.1 ПДД РФ), в результате чего сбил 32-летнего пешехода, который переходил проезжую часть пр. Ленина по регулируемому пешеходному переходу, об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.