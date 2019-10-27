"Крылья Советов" проиграли "Зениту" — 0:2

В матче 14-го тура РПЛ "Крылья Советов" на "Самара Арене" уступили действующему чемпиону страны — питерскому "Зениту" со счетом 0:2, сообщает пресс-служба волжан. Посмотреть игру пришли 32,5 тыс. зрителей.

Первый гол в сетку ворот "Крыльев" на 28-й минуте красивым мощным ударом отправил Юрий Жирков. Точку в этой встрече поставил на 93-й минуте Артем Дзюба. Нападающий сборной России хладнокровно поразил ворота Рыжикова после паса от Азмуна.

Следующий матч команда Миодрага Божовича проведет в понедельник, 4 ноября. На "Самара Арене" наши футболисты сыграют против казанского "Рубина". Начало встречи — в 17:30.